Zware geldboete en rijverbod voor snelheidsduivel 15 maart 2018

02u52 0 Wetteren Bjorn S., die zich vorige week moest verantwoorden in de rechtbank van Dendermonde voor een zware snelheidsovertreding in Wetteren is gisterenochtend veroordeeld tot een boete van 3.200 euro.

De man reed onder invloed van alcohol 138 kilometer per uur in plaats van 70 kilometer per uur. De politie kon hem na de zware snelheidsovertreding even verderop staande houden.





Rijverbod

Toen bleek ook dat de man op dat moment een rijverbod had en niet achter het stuur mocht zitten. Hij verklaarde vorige week dat hij naar huis reed, omdat er problemen waren met zijn zwangere vriendin. Naast de zware geldboete moet de man ook een rijverbod van een jaar ondergaan en zal hij alle proeven opnieuw moeten afleggen.





De politierechter verplichtte de man ook om zich te laten checken bij een dokter om te controleren of hij nog rijgeschikt is. De uitspraak hierover volgt later.





(KBD)