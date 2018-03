Zwaluwnesten aan nieuwe Scheldebrug 02 maart 2018

De nieuwe Scheldebrug voor voetgangers en fietsers die wordt gebouwd krijgt nestruimte voor zwaluwen. "In de 170 meter lange aanloopbrug lieten we uitsparingen voorzien waarin huiszwaluwen kunnen broeden", zegt Carolien Peelaerts van De Vlaamse Waterweg. "Bijkomend moeten 15 kunstnesten de huiszwaluwen verleiden om te komen kennismaken met hun nieuwe woonplaats. Al kunnen deze beschermde dieren ook dit jaar nog terecht op hun oude broedplaats, 'de passerelle'." De oude brug wordt door technische problemen aan de nieuwe brug pas in het najaar afgebroken. Om de kolonie te ondersteunen, lieten Wetteren en Regionaal Landschap Schelde-Durme in 2007 al 13 kunstnesten aan de brug ophangen. "Nu spotten we er jaarlijks zo'n 25 broedende koppels", zegt Benedicte Vispoel van de gemeente Wetteren. Op zaterdag 2 juni organiseert Natuurpunt een telmoment aan de oude en nieuwe brug. Iedereen welkom om 10 uur aan de voet van de oude 'passerelle', aan de kant van het centrum. (DVL)