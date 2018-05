Zwaargewond na aanrijding op Zuidlaan 14 mei 2018

Bij een verkeersongeval op de Zuidlaan in Wetteren is een vrouw zaterdagavond om 21.15 uur zwaargewond geraakte. De dame maakte met haar Opel op de steenweg ter hoogte van twee geparkeerde vrachtwagens rechtsomkeer. Een wagen die in de richting van Wetteren reed, kon haar niet meer ontwijken en reed achteraan in op de Opel. Na de klap dook de wagen de gracht in. Eén inzittende liep lichte verwondingen op. De aangereden vrouw werd met





ernstige verwondingen naar het UZ in Gent overgebracht. Door het ongeval moest de Zuidlaan anderhalf uur worden afgesloten voor het verkeer. (DVL)