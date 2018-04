Zuidlaan wordt heringericht in 2020 17 april 2018

02u50 0

Minister voor Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) voorziet 2 miljoen euro voor de herinrichting van de Zuidlaan in Wetteren in 2020. Dat antwoordde hij op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer. "Het grondplan voor de herinrichting van de Zuidlaan in Wetteren wordt op dit moment afgewerkt. Er worden nieuwe, verhoogde aanliggende fietspaden aangelegd, de rijweg wordt aangepakt en ook het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Zuidlaan wordt heringericht", aldus de minister. Dit jaar worden de plannen afgewerkt en de nodige vergunning aangevraagd. De aanbesteding is voorzien in 2020. (DVL)