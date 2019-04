Zuidlaan wordt groene boulevard met rotonde ter hoogte van Acaciastraat Didier Verbaere

01 april 2019

Wetteren De gemeente Wetteren heeft een plan klaar voor de herinrichting van de Zuidlaan en de Acaciastraat. De heraanleg van de kruispunten aan de Massemsesteenweg en de Molenstraat zijn niet opgenomen in de plannen. Wetteren en Aquafin hopen volgend jaar de nodige subsidies te krijgen.

Het stukje Zuidlaan tussen het warenhuis Carrefour en het kruispunt over de spoorweg is in erbarmelijke staat en ook de rioleringen zijn aan vernieuwing toe. De gemeente hoopt volgend jaar de nodige subsidies te krijgen om de werken in samenwerking met Aquafin uit te voeren.

De gemeente wil de brede straat omvormen tot een ‘groene boulevard’ met aandacht voor verkeersveiligheid. Er komen een vaste middenberm en een rotonde ter hoogte van de bocht in de Acaciastraat. Op die manier wordt het veiliger. Een ventweg moet het verkeer van de Victor Van Sandelaan wegleiden van het kruispunt aan de spoorweg. De gemeente en Aquafin hadden ook het kruispunt met de Massemsesteenweg willen opnemen in de plannen, maar daar is voorlopig geen geld voor.