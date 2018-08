Zoon haalt oeuvre vader uit schaduw JEROEN BRENGT MET RETROSPECTIEVE ODE AAN LAURENS JANDA DIDIER VERBAERE

21 augustus 2018

02u32 0 Wetteren Jeroen Janda zet de kunstwerken van zijn vader Laurens in het spotlicht vijftien jaar na zijn overlijden. De Wetterse kunstenaar, wiens leven zich afspeelde tussen Schelde en Ganges, heeft nooit de behoefte gehad om zijn werk te exposeren. Dat gebeurt nu wel in het gemeentehuis.

Op 22 juni 2003 overleed Laurens Janda op zijn 90ste. Zijn naam luidt niet als een klok. Nochtans schilderde de man, maakte hij honderden portretten, blonk uit in keramiek en was een befaamd glaskunstenaar die honderden glasramen restaureerde na de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast was hij een begenadigd muzikant, bekwaamde hij zich in steendruk, etsen en houtsnede.





De kleine Laurens werd in 1913 geboren in een gezin dat het niet breed had. In een klein en donker gebouwtje van de lagere school in de Molenstraat droomde hij ervan de wereld te verkennen. Zijn talent viel op bij zijn leerkrachten en hij stroomde door naar de academies van Wetteren, Gent en het Hoger Instituut van Antwerpen. "Om verf te kopen ging pa twijgen kappen om een cent te verdienen. En bij gebrek aan geld vroeg hij gevangenen om model te staan", schetst Jeroen de toenmalige situatie van zijn vader als jonge kunstenaar. "Als glaskunstenaar restaureerde hij tientallen beschadigde glasramen na de Tweede Wereldoorlog. En op de Wereldexpo van 1958 kreeg hij een Gouden Medaille Kunstambachten uit handen van de koning. Dat is zowat de Nobelprijs voor kunstenaars."





Wereldreiziger

Janda vond een eigen stijl tussen figuratief en abstract en trok de wereld rond. "De wereld werd zijn atelier en op eigen kosten reisde hij soms maandenlang rond van Afrika tot Azië. Tussen Schelde en Ganges. Met honderden tekeningen, schetsen en anekdotes kwam hij dan thuis. Uit de schetsen van zijn dagboeken maakte hij dan meesterwerken", herinnert Jeroen zich nog levendig. "Hij was een soort Renaissancekunstenaar, thuis in alle disciplines. Hij gaf ook les zodat hij een vrije kunstenaar kon zijn. Zo werkte hij los van opdrachtgevers of druk van galerijen in de bescheidenheid van zijn atelier in een oude staakmolen in Laarne. 'De vogels waren mijn wekker en tentoonstellingen mogen er zijn, maar zijn voor mij van geen belang', aldus Laurens in een interview.





Brons

Vijftien jaar na zijn dood, krijgt hij alsnog die grote overzichtstentoonstelling van zijn oeuvre. Jeroen verzamelde meer dan tweehonderd werken uit (private) verzamelingen en stelt ze vanaf 1 september tentoon in het oude gemeentehuis en de Sint-Gertrudiskerk op de Markt van Wetteren. Hij geeft ook rondleidingen voor groepen aan 30 euro. Die opbrengst wordt gebruikt om een maquette van 'Het Lateraal midden', één van Janda's meesterwerken, alsnog in brons op ware grote te kunnen gieten. Alle info op www.laurensjanda.be.