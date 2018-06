Zonder rijbewijs, met drugs 08 juni 2018

02u45 0

Op het kruispunt van de Noordlaan en De Snoeken in Wetteren heeft de politie van de zone Wetteren/Laarne/Wichelen een wagen onderschept na een melding via de automatische nummerplaatherkenning. De bestuurder stond geseind met een rijverbod en werd ondanks het verval van zijn recht tot sturen toch achter het stuur aangetroffen. De man legde ook een positieve drugstest af en er werden ook drugs in de wagen gevonden. (DVL)