Zonder benzine op E40 levert uiteindelijk celstraf op

Karim S. is in de politierechtbank van Dendermonde bij verstek veroordeeld tot een jaar cel, zes jaar rijverbod en 9.900 euro boete. Hij trok de aandacht van de politie toen hij op kerstavond 2016 op de E40 in Wetteren zonder benzine was gevallen. S. was al iets verderop aan het stappen, op zoek naar brandstof. Bij controle bleek dat hij een rijverbod had en geen geldig keuringsbewijs. De man was al meerdere keren veroordeeld. Als hij ooit nog wil rijden, moet hij slagen voor alle proeven. (KBD)