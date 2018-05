Zoektocht naar verdwenen Jean Vercarre (68) gaat verder 12 mei 2018

Bijna twee jaar na zijn verdwijning is er nog steeds geen spoor van Jean Vercarre (68) uit Wetteren. De man verdween half juni 2016 uit zijn huis aan de Kalkensteenweg en is sindsdien spoorloos. De tuin aan het huis werd de afgelopen dagen opnieuw door de politie met linten afgespannen. Maar nieuwe zoekacties waren er niet. "We doen dit preventief om de site af te sluiten en om duidelijk te maken dat dit nog steeds een lopend onderzoek is", vertelt commissaris Vic De Loof van de politiezone Wetteren. Rolande V.R., de partner van Vercarre en hoofdverdachte in dit moordonderzoek, zit ondertussen nog steeds thuis onder elektronisch toezicht met een enkelband. De raadkamer verlengde haar aanhouding in maart. "Nieuwe onderzoekdaden werden de laatste tijd niet gesteld, maar we zoeken nog steeds verder naar aanwijzingen." (DVL)