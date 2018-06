Ziekenwagen betrokken bij ongeval 06 juni 2018

Op het kruispunt van de Zuidlaan en de Oosterzelesteenweg raakte een ambulance gisteren om 19.15 uur betrokken bij een ongeval. De ziekenwagen was met een patiënt onder begeleiding van een mug op weg naar het UZ Gent. Aan het kruispunt Bourgondisch Kruis reed de 100 met sirenes en zwaailichten door het rode licht. Maar hij werd aangereden door een wagen die reglementair door het groen reed. De ambulance raakte beschadigd aan de voorkant. Een andere ambulance bracht de patiënt in de 100 over. Bij het ongeval raakte niemand gewond. (DVL)