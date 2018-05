Ziekenhuisfusie loopt vertraging op na klacht 17 mei 2018

02u27 1

De geplande fusie van een aantal ziekenhuizen met de ASZ campussen in Aalst, Wetteren en Geraardsbergen loopt waarschijnlijk vertraging op. Na een klacht van gemeenteraadslid Jean-Paul De Corte (N-VA) moeten de ASZ ziekenhuizen hun statuten voor de nieuwe structuur opnieuw opmaken. Da meldt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). De Corte pikt het niet dat Wetteren 2 miljoen euro moet storten in de nieuwe structuur zonder garanties voor de toekomst. Als het fusieverhaal fout afloopt, kan de gemeente de helft van de waarden van het ziekenhuis en de gronden verliezen. En staan ze mee in voor de verliezen. De gesprekken over een mogelijke fusie met onder meer het OLV-ziekenhuis in Aalst gaan intussen wel verder. (DVL)