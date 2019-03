Zevenkoppige bende riskeert tot vier jaar cel voor dealen van cocaïne, speed, heroïne en cannabis Koen Baten

08 maart 2019

13u03 0 Wetteren Zeven mannen uit Wetteren riskeren een celstraf tot vier jaar voor het dealen van drugs. De politie kon de bende vorig jaar in september oprollen.

Volgens het openbaar ministerie ging het om een goed draaiende drugsverkoop. Eén van de leden gaf toe dat hij ongeveer driehonderd gram speed per dag verkocht. “De hoeveelheid was echter veel groter", aldus procureur Valerie Cohuyt. “Uit telefoongesprekken bleek dat er bestellingen waren tot vijftig gram speed. Bij een inbraak bij hem werd ook een kilogram speed gestolen, wat laat uitschijnen dat het om veel meer ging.”

Via de telefoongesprekken werd het hele netwerk blootgelegd. Een man legde volledige bekentenissen af, maar trok ze daarna opnieuw in, waarschijnlijk omdat hij bedreigd werd. Bijna alle beklaagden die terecht stonden in Dendermonde zijn bekend voor gerechtelijke feiten. Ze minimaliseerden allemaal hun rol in de drugshandel.

Leider Ronny D.S. (52) riskeert vier jaar cel en een boete van 8.000 euro. Jirino B. en Niels V.G. hangt twee jaar cel en 8.000 euro boete boven het hoofd. Voor Philippe V. en Serge W. vroeg de procureur een celstraf van 18 maanden en een boete. Jurgen H. riskeert acht maanden. De laatste, die bekende, riskeert een celstraf van zes maanden volledig met uitstel. Ook al het geld dat met de drugs binnengehaald werd, ongeveer 80.000 euro, zou verbeurd verklaard worden. De rechtbank doet uitspraak op 2 april.