Zestig handelaars wensen klanten jaar vol liefde 02u47 0 Didier Verbaere Ira Lina (rechts) en enkele deelnemende handelaars.

Tot Sint-Valentijn kan je in Wetteren-centrum flessen cava verdienen door te winkelen in meer dan 60 (horeca)zaken en er hartjes te verzamelen op een spaarkaart. Je krijgt een hartje vanaf 10 euro en vijftig hartjes geven recht op een fles bubbels. De deelnemende handelaars hebben een rode raamsticker '2018 vol liefde - spaaractie'. "Met deze actie willen we onze klanten bedanken voor het voorbije en het nieuwe jaar en aantonen dat de handelaars in Wetteren als één blok achter het handelscentrum staan", zegt Ira Lina Piscador, voorzitter van Unizo die de actie mee op poten zette. "We willen een positief signaal naar de gemeente sturen." Ze verwijst naar de intrekking van steun aan de lokale economie en het afspringen van de oprichting van een nieuwe vzw Handelcentrum. "De nieuwe vzw focust enkel op de handelaars uit de Stationsstraat, Florimond Leirensstraat en Hekkerstraat. Wij vinden dat alle handelaars uit groot-Wetteren steun verdienen. Onze gezamenlijke aankoop van kerstbomen voor de winkelstraten en deze actie bewijzen dat de middenstanders graag samenwerken om iets op poten te zetten. Ondertussen trakteren we graag iedere klant die de moeite neemt om in eigen gemeente te winkelen", besluit Ira. (DVL)