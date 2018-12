Zes inbraken en pogingen in regio Wetteren Didier Verbaere

10 december 2018

De politie kreeg afgelopen weekend zes meldingen van inbraken in Wetteren, Massemen en Westrem binnen. Vrijdagnamiddag werd een huis helemaal overhoop gehaald op de Oordegemsesteenweg in Massemen. Er waren ook inbraken in de Maelbroekstraat en op de Smetledesteenweg. Telkens raakten ze binnen via de achterzijde van de woningen.

Op de Zuidlaan in Wetteren werden de daders zaterdagavond om 21.35 uur betrapt door de bewoner en gingen ervandoor. Dat was ook het geval bij een inbraakpoging op het Molenhoekje. Daar gingen inbrekers ervandoor toen de bewoonster het licht aanstak. In het Gemeenschapscentrum van Westrem werd een poging vastgesteld via de nooddeur. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.