Zaterdag uitvaart Anne Marie De Moor 13 maart 2018

Op zaterdag 17 maart om 10 uur wordt in de dekenale Sint-Gertrudiskerk op de Markt afscheid genomen van politica Anne Marie De Moor. Zij overleed afgelopen donderdag op 67-jarige leeftijd. Anne Marie zetelde 24 jaar lang voor CD&V in de gemeenteraad. In 1983 werd ze de eerste vrouwelijke schepen van Wetteren. (DVL)