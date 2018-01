Zaal Orion vergeet verenigingen niet 02u50 0 Foto Verbaere Burgemeester Pardaen en schepenen op bezoek bij de familie Asenov. Wetteren Orion. Zo heet de compleet vernieuwde feestzaal Parking in de Lambroekstraat in Massemen. Zaakvoerder Yosef Asenov houdt de zaal op woensdagavond vrij voor verenigingen.

De voormalige zaal en café Parking van Freddy De Geest werd in juni 2016 te koop gesteld. De Bulgaarse familie Asenov uit Gent kocht de zaak en renoveerde ze grondig.





"Tijdens mijn studies Toegepaste Economie was ik jaren actief in de horeca als student. In de Renardeau in Heusden leerde ik alle knepen van het vak. Onze familie is ook steeds op zoek naar opportuniteiten in vastgoed en toen we deze zaak te koop zagen staan, besliste ik om voor mezelf iets uit de grond te stampen", zegt zaakvoerder Yosef Asenov van feestzaal Orion. "De zaal heeft een capaciteit van 200 tot zelfs 500 mensen voor een walking diner. We richtten ons op de klassieke feesten met een Franse keuken. Maar we stellen de zaal ook open voor themadagen en avonden voor senioren, singles, een dansnamiddag, salsalessen of kindernamiddagen. We zijn zeer goed ontvangen in Massemen en willen ook iets terugschenken aan de gemeenschap. Op woensdagavond houden we de zaal vrij voor verenigingen. Het café wil ik volgende zomer weer openen. Het wordt een trendy lounge bar met een ruim aanbod aan bier en cocktails", besluit Yosef. Alle info op www.orionevents.be. (DVL)