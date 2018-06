Woninginbraak 19 juni 2018

02u34 1

Dieven hebben zondagnamiddag ingebroken in een woning in de Statiekouterwegel in Wetteren. Voorlopig is er nog geen spoor naar de daders. Tips zijn altijd welkom bij de lokale politie Wetteren-Laarne-Wichelen via pz.wlw@police.belgium.eu. (JEW)