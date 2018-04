Wobbelyoga prikkelt fantasie van kinderen 18 april 2018

De Liberale Mutualiteit (LM) Wetteren organiseert een reeks van vijf sessies wobbelyoga voor kinderen in haar zaaltje in de Brugstraat. "Wobbelyoga is yoga voor kinderen van vier tot tien jaar op een gebogen 'wobbelplank'. Daarmee gaat een hele nieuwe wereld aan oefeningen open: de yogahoudingen worden uitdagender en leuker. Wobbelyoga komt overgewaaid uit Nederland en groeit nu ook hier uit tot een hype", zegt Sabrina Van Kerckhove die de lessen geeft. "De wobbel prikkelt de fantasie van de kinderen. Het stimuleert de werking van beide hersenhelften waardoor het evenwichtsgevoel en de motoriek verbeteren. Daarnaast verhoogt het hun creativiteit." Er zijn sessies op woensdag van 13.30 tot 14.30 uur vanaf vandaag 18 april. Inschrijven aan 30 euro kan online via www.lm.be, info.ov@ lm.be of 09/223.19.76. (DVL)