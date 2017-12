Witloofboer bedreigd 02u31 0 Didier Verbaere Witloofboer Jan François wordt bedreigd en diende een klacht in bij de politie.

Boomkweker en groenteboer Jan François uit de Kapellekouter in Massemen heeft een klacht ingediend nadat hij door onbekenden bedreigd wordt.





Een wegwijzer op de hoek van Hofmeers en de Massemsesteenweg naar het erf van zijn bedrijf waar hij ook aardappelen en witloof verkoopt, werd afgelopen weekend doormidden gesneden en weggegooid. Op de achterkant van het bord stond geschreven: 'Stop ermee, of het wordt erger!!!'.





Vier jaar geleden werden soortgelijke borden voor zijn kerstboomverkoop ook al eens gestolen. "Als milieu-inspecteur van het Agentschap Natuur en Bos maak ik natuurlijk geen vrienden, maar vijanden heb ik nu ook weer niet. Dus ik vermoed dat een jaloerse concurrent achter deze daad zit. Nochtans koop ik mijn groenten bij bevriende telers in de buurt. Maar ik laat me niet afschrikken of intimideren en hang morgen het bord gewoon opnieuw omhoog", zegt Jan.





Getuigen mogen zich melden op het nummer 0491/86.84.18. (DVL)