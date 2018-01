Witgoeddieven gevat 26 januari 2018

In het industriepark van Kwatrecht werden twee personen in Neerhonderd op heterdaad gevat toen ze oud witgoed stalen. Beiden werden opgepakt. In het Frunpark werd geld uit de kassa van een winkel gestolen door twee dames. En in de Adolf Papeleustraat was er een poging tot woninginbraak woensdag om 19.10 uur. De daders werden vermoedelijk opgeschrikt door de alerte bewoner. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police. belgium. eu. (DVL)