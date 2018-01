Wisselgeld gestolen uit cafés en kapsalon 03u00 0

In het centrum van Wetteren werd in de nacht van zondag op maandag ingebroken in Café De Beurs, Café 't Alternatief, kapsalon Alain Paul en de dekenijwoning. Telkens werd de voordeur met een koevoet uit de hengsels gelicht. Er verdween enkel wat wisselgeld in de getroffen zaken. Ook in brasserie Markt 17 werd geprobeerd de deur te forceren. Op camerabeelden is te zien dat minstens één persoon op dievenpad was tussen 03.30 en 4 uur zondagnacht. Ook vrijdagavond werd ingebroken in de Chirolokalen op de Lindenlaan in Wetteren. Daar werd een ruit ingegooid. Getuigen van de inbraken kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium. eu. (DVL)