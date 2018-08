Winnie Meeus zetelt niet meer voor N-VA Wetteren 23 augustus 2018

02u45 0 Wetteren Gemeenteraadslid Winnie Meeus zal voortaan als onafhankelijk zetelen in de gemeenteraad van Wetteren en niet meer in de N-VA-fractie.

Door het opstappen van gemeenteraadslid Meeus bestaat de oorspronkelijke N-VA fractie nog uit maar twee van de zes leden. Eerder richtten schepenen Herman Strobbe en Hugo Van Den Berghe en raadslid Dietbrand Van Durme al de onafhankelijke beweging Eén Wetteren op. Enkel schepen Annelien Van Der Gucht en voormalig schepen Jean-Paul De Corte blijven nog onder N-VA vlag varen.





Geen plaats op lijst

Winnie liet haar beslissing aangetekend weten aan de voorzitter van de gemeenteraad en de burgemeester. Winnie stapt uit de partij nadat ze geen plaats meer kreeg op de lijst voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen.





Aanvankelijk had ze de voorlaatste plaats op die lijst. "Ik wil iedereen bedanken voor de steun tijdens de afgelopen weken. Ik zal mijn politiek mandaat verder zetten als onafhankelijke met liberale roots. Vanaf nu bepaal ik als onafhankelijke mijn eigen koers", laat Winnie Meeus weten. Of ze nog een plaats krijgt op een andere lijst, is nog niet geweten. (DVL)