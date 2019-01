Winnaars eindejaar-actie Stationsstraat Didier Verbaere

05 januari 2019



In de Stationsstraat in Wetteren werd de trekking gehouden van een succesvolle eindejaar-actie. Bij elk bezoek aan Woondecoratie Winckels, Stoffen Lorré, Standaard Boekhandel, Mode Van De Walle, Koffiehuis Miss Bean, Juwelen De Waele, Le Chat de Carabas, Restaurant Mont Blanc, Lederwaren Bogest, Apotheker Ducastel-De Smet en Kreatiek werden loten verdeeld. Deze zijn om te ruilen in elke deelnemende zaak. Meer dan 40 winnaars worden persoonlijk verwittigd.