Winkeldief op heterdaad betrapt 19 juni 2018

Een dief is zaterdagnamiddag rond 16.50 uur op heterdaad betrapt terwijl hij toesloeg in een winkel langs de Massemsesteenweg in Wetteren. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op. (JEW)