Willy en Adelheid vieren gouden bruiloft in Massemen Didier Verbaere

25 maart 2019

11u36 0 Wetteren In het Burgemeestershof in Massemen vierden Willy Cornelis (71) en Adelheid Van Den Berge (65) hun gouden huwelijk samen met dochter en zoon Ann en Kurt en de kleinkinderen Giovanni en Lisa.

Willy is geboren en getogen in de Massemse Kortenbos en studeerde als schoenmaker.Maar na zijn opleiding trok hij mee met zijn vader naar den bouw. Hij is een grote aannemer met 12 man personeel. Na zijn huwelijk werkt hij 12 jaar bij de buurtspoorwegen maar gaat dan aan de slag als zelfstandige in vloeren en faience tot zijn 60ste. Zijn zoon Kurt nam nadien de zaak over.

Adelheid is geboren in Wetteren. Haar vader werkte als metser in het bedrijf van Cornelis. Bij de patron thuis leert Willy de dochter van zijn baas kennen en het is liefde op het eerste gezicht. Na twee jaar huwen ze. Adelheid is pas amper 15 dan. Ze werkte haar hele leven bij Blue Star in Massemen. Ze begint er als inpakster en wordt later atelierleidster. Na de sluiting van de fabriek in Massemen verhuist ze mee naar de nieuwe fabriek in Melle. Ze blijft veertig jaar trouw in dienst van de Blue Star en gaat op haar 56ste op pensioen.

Beiden genieten vandaag van de rust, het voetbal in Massemen en zijn ze actieve leden bij Okra. Ze gaan ook graag naar Spanje en de Belgische Kust. Adelheid is ook tweede telg in een viergeslacht met mama Mariëtte De Rocker (86), dochter Ann Cornelis (49) en kleindochter Lisa De Landsheere (23).