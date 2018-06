Wielertoeristen rijden door na aanrijding 7-jarige 29 juni 2018

Een 7-jarige jongen is woensdagavond rond 20.15 uur afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij door een koppel wielertoeristen omver gereden werd in de Wetterstraat in Wetteren. De wielertoeristen namen daarna de vlucht in de richting van Kwatrecht. Dat meldt de lokale politie van zone Wetteren-Laarne-Wichelen.





Het slachtoffer liep geen levensbedreigende verwondingen op. De aanrijders worden nog steeds gezocht. (WSG)