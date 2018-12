Wie wordt Sommelier van het jaar? Wijnmeesters uit de regio in de running voor prestigieuze titel Didier Verbaere

07 december 2018

10u24 0 Wetteren De sterren van Michelin en de punten van Millau voor de beste restaurants zijn reeds verdeeld. Maar wie wordt de beste Sommelier van het jaar? Wie kiest en serveert de beste wijnen in onze regio en wordt Sommelier van het jaar? Lisa uit Balegem? Tom uit Merelbeke of toch Lies uit Wetteren?

De titel van ‘Sommelier of the year’ wordt voor de 10de maal uitgereikt door enkele bedrijven uit de wijn- en horecasector en zoekt de beste sommelier omwille van zijn of haar dagelijkse inzet en professionalisme. “De kandidaat-sommeliers moeten over vaktechnische bagage, beroepservaring, communicatieve en technische vaardigheden beschikken, de technische samenstelling van de wijnkaart beheersen en garant staan voor een representatief wijnkaart beheer”, aldus de voorwaarden van de verkiezingen.

Reputatie hoog houden

“Het is een verkiezing en geen wedstrijd dus,”, lacht Lies Vanzieleghem van L’Esco in de Stationsstraat in Wetteren. Het culinaire restaurant van haar levenspartner Stef Buelens waar ze drie jaar geleden de taak als sommelier in handen nam. “Ik ben letterlijk de horeca ingerold toen ik Stef leerde kennen. Ik ben geen wijnkenner en heb ook geen enkele ervaring. Ik studeerde public relations en communicatie. Maar ik wil hier absoluut de goeie reputatie van L’Esco als thuisbasis van goeie sommeliers hoog houden. Enkele grote wijnkenners zijn hier opgeleid en ons restaurant heeft ondertussen de reputatie dat we een goeie wijnkelder en kaart hebben”, zegt Lies.

“Food pairing en de juiste wijn bij het juiste eten. Daar ben ik wel altijd wel mee bezig geweest. Dus ging ik studeren en cursussen volgen. Door mijn achtergrond in de communicatie kan ik het ook goed uitleggen. Mijn enthousiasme over brengen op de klanten werkt blijkbaar. Ik gebruik ook geen moeilijke en technische termen. Ik leg de klanten uit wat ze drinken, welke druiven er in de wijn verwerkt zijn en vooral wat ze kunnen verwachten van de eerste slok. Daar gooi ik wat leuke anekdotes over het etiket bovenop en de klant leert toch wat bij. Ook als ze er niks van kennen”, lacht Lies.

Samen met Stef stelt ze de kaart samen in L’Esco. Hij blijft ‘de neus’ van het restaurant en onderhoudt de contacten met de wijnboeren en leveranciers. “Maar ik kies toch zelf vaak welke wijn we bij een gerecht serveren. We hebben ondertussen honderden wijnen in de kelder en kiezen op basis van het menu van de dag. Ook voor mij is het dus alle dagen een ontdekkingstocht. Het zijn de klanten die de keuze maken in deze verkiezing of ik een goeie sommelier ben”, besluit Lies.

Collega’s in de running

Nog in de regio werden Lisa Vanderstraeten uit Balegem, haar collega Ann Stevens en Tom Smet uit Merelbeke genomineerd. Lisa is sinds deze zomer afgestudeerd als Sommelier Conseil in Frankrijk. Na haar studies in Stella Matutina waar ze ook wijnleer volgde, startte ze een driejaarlijkse opleiding binnen Syntra. Vandaag werkt ze in d’Oude Pastorie, een gerenommeerd restaurant in Lochristi. Tom Smet uit Flora is momenteel werkzaam in het restaurant Castor, een bekend restaurant op de Kortrijkseweg in Waregem. Uit de stemmen van zowel gastronomen, professionelen en verbruikers worden de provinciale winnaars verkozen. De uitslag zal bekend gemaakt worden tijdens een prijsuitreiking op 18 februari 2019. Stemmen kan tot 10 januari 2019 via https://www.sommelieroftheyear.be/Vote/SommelierOfTheYear.