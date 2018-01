Wie wil 48 uur tennissen voor goed doel? 26 januari 2018

Sven Ghyselinck (44), uitbater van Sportcafé De Raket op de Massemsesteenweg in Wetteren, zoekt sparringpartners die 48 uur lang, van 16 tot 18 februari, tegen hem willen tennissen voor het goede doel. Zelf wil hij van vrijdagavond 17 uur tot zondagavond 17 uur 48 uur lang op de baan staan in TC Standaard Wetteren. "Eén uurtje tennis kost hier 16 euro, maar voor deze marathon is iedereen vrij om te geven wat hij wil. Er zal ook een collectebus staan en er is randanimatie. De opbrengst gaat integraal naar het VE Tennis voor mindervaliden en naar vzw Bloemenstad die zomerkampen voor andersvaliden organiseert. We hopen zoveel mogelijk geld in te zamelen", zegt Sven. "Ik zoek kandidaten die minstens een halfuurtje of een uurtje willen spelen. Het schema voor de nachtelijke uren vol krijgen, wordt het moeilijkste. Er melden zich gelukkig ook al jeugdspelers, recreanten en VE-spelers om de uren op te vullen. Het is niet de bedoeling dat ze mij 48 uur lang afbeulen in hevige wedstrijden. Het moet plezant blijven", lacht Sven. "Schrik van de fysieke inspanningen heb ik niet. Ik was tot mijn 40ste een vrij goede voetballer en speel nu nog wekelijks tennis en squash. Volgend jaar probeer ik misschien het wereldrecord van 63,9 uur onafgebroken tennissen te breken", besluit Sven. Kandidaten kunnen zich melden in Sportcafé De Raket of op 0479/06.67.36. (DVL)