Wetterse vrijwilligers op pad voor 11.11.11

05 november 2018

In aanloop naar 11 november gaan de komende week weer duizenden vrijwilligers op pad voor 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Ook in Wetteren zullen vrijwilligers wenskaarten en fairtradetruffels en -chocolade te koop aanbieden. Ze doen dat aan de ingang van Carrefour Market op de Zuidlaan op vrijdag 9 en zaterdag 10 november en aan AD Delhaize in de Bergstraat op vrijdag 9 november.

Op donderdag- en vrijdagavond staat een infostand van 11.11.11 in de foyer van CC Nova tijdens de herdenkingsconcerten van het wereldmuziekkoor Abadabukileyo.

Met haar campagne #AllemaalMensen vraagt 11.11.11 dit jaar aandacht voor migranten en vluchtelingen. Meer info op www.facebook.com/11groepwetteren