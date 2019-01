Wetterse jodoka’s in de prijzen Didier Verbaere

29 januari 2019

18u19 0

Twee judoka’s van Judoclub Wetteren kregen in Berlare een jeugdtrofee op het gala van het Oost-Vlaams judocomité in Berlare. Zij belonen de drie beste judoka’s die over het ganse jaar de meeste punten behaalden op tornooien en provinciale trainingen.

Albana Noka behaalde een tweede plaats bij de judoka’s U13 en Nora Watson behaalde eveneens een tweede plaats bij de judoka’s U15. Nora Watson behaalde het statuut van topsporter en volgt sinds september 2018 les in de topsportschool in Wilrijk. De clubtrainers Raymond, Tom, Sam en Frans zijn fier op hun judoka’s en zijn er zeker van dat er nog talent is bij JC Wetteren. “De puike prestaties van onze judoka’s zijn een stimulans voor bestuur en trainers om het in de toekomst nog beter te doen”.