Wetterse groepen starten crowdfunding om repetitielokaal te redden Foto Didier Verbaere Muzikanten Vinnie, Niels, Jan, Cliff en Wouter in hun repetitiekot aan de Warandelaan. Wetteren In Wetteren starten een 25-tal muzikanten een crowdfunding om hun repetitielokaal te redden. Met het ingezamelde geld willen ze hun thuisbasis aan de Warandelaan isoleren en renoveren na klachten over geluidsoverlast van nieuwe buren. In april zetten ze ook een groot benefietconcert op poten.

Het repetitielokaal dat al 15 jaar door heel wat Wetters talent wordt gebruikt, ligt verscholen in de tuin van Niek Doyen aan de Warandelaan. De thuisbasis werd in het verleden probleemloos ingepalmd door een rits aan bands en nooit eerder waren er klachten. Tot er vorig jaar een nieuw blok appartementen aan de aanpalende straat werd neergepoot en één buur het geluid niet genegen was. "Om zowel de buurt als onze muzikale ambities tevreden te houden, is er nood aan grondige verbouwingen en isolatie van onze repetitieruimte. En dat kost handenvol geld", vertelt Wouter Van den Bossche namens de muzikanten. "Als we ons 'kot' volledig willen voorzien van goeie en sterke isolatie rekenen we al snel op 9.000 euro aan kosten. Plafonds en vensters moeten worden gerenoveerd en geïsoleerd en we willen een box in box bouwen die geluidsdicht is. De aansluitende garage wordt ook afgesloten", legt Wouter de plannen uit. Daarom is Niek Doyen met Het Klein Verzet een crowdfunding online gestart. "Verhuizen is immers geen optie. Wij zijn hier al jaren thuis en een eigen lokaal is ook nodig om veel te kunnen repeteren. Er zijn wel elders lokalen te huur maar dan moet je steeds opnieuw met instrumenten gaan sleuren en dat gaat ten koste van de repetitietijd", aldus Van den Bossche. Daarnaast wordt ook een benefiet concert op poten gezet. "Op 28 April organiseren we een live-event met de betrokken muzikanten. Er wordt een compilatie CD gemaakt met nummers van de betrokken bands: Delta Crash, Dorian and The Grays, The Grassroots Movement, LIL DIX, The Leslies, Silent Wolf, The Karma Collective, De Orde, This Kinda Man.". Je steentje bijdragen kan via https://nl.ulule.com/red-onze-repetitieruimte. (DVL)