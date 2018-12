Wetterse cineasten Academie winnen filmprijzen Didier Verbaere

18 december 2018

Nico Van Daele en Beatrijs Ponseele, studenten van de Wetterse Kunstenacademie, hebben op het Breedbeeld Filmgala in Heist-op-den-Berg de prijs voor beste documentaire en beste cinematografie gewonnen. Breedbeeld selecteert de beste kortfilms van niet professionele cineasten. Nico Van Daele kreeg zijn prijs voor de documentaire K. Daarin brengt hij een mooi en ontroerend portret van vioolbouwer Robert De Bruycker. “Hij verweeft de passie van de vioolbouwer met het verwerken van het verlies van zijn dochter. Naast het verhaal, was de jury erg enthousiast over de heldere structuur en de mooie cameravoering en decoupage van de film”; aldus de jury.

De prijs voor beste cinematografie ging naar “Bunkerboy” van Beatrijs Ponseele. “Bunkerboy” laat zich het best omschrijven als een filmgedicht. “De film stelt op poëtische manier de impact van oorlog aan de kaak, vooral op kinderen”, klinkt het. De jury prees de subtiele opbouw van de film en, uiteraard, de mooie decoupage en het camerawerk dat “Bunkerboy” de prijs voor beste cinematografie opleverde. Cameraman van de film was overigens Nico Van Daele.