Wetters wereldkoor Abadabukileyo onder de Menenpoort

15 februari 2019

Abadabukileyo, het wereldmuziekkoor van het Sint-Gertrudiscollege in Wetteren, trekt zaterdag naar de Westhoek. Het koor werd voor de gelegenheid aangevuld met enthousiaste stemmen van alle leeftijden tot meer dan 100 zangers.

“In de namiddag brengen we ‘Ich hatt einen Kameraden en ‘Blijf mij nabij’ op het Duitse kerkhof van Langemark. Nadien zingen we op de indrukwekkende begraafplaats van Tyne Cot ‘Tender Comrade’ als eerbetoon aan die zovele duizenden gevallen jongemannen”, zegt koorleider Reinout Bracke. “Op vraag van The Last Post Association luisteren we om 20 uur The Last Post op onder de Menenpoort. We brengen er onder andere ‘In Flanders Fields’, het lied dat het hoogtepunt vormde van onze Vredesconcerten in november. Dit is de afsluitende apotheose van onze hulde aan de Wetterse slachtoffers. In 2015 waren er de Concerten Ten Vrede aan de Schelde en in 2016 de Concerten voor de Opgeëisten”.