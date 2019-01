Wetters wereldkoor Abadabukileyo mag vredeslied brengen onder Menenpoort Didier Verbaere

23 januari 2019

14u35 0 Wetteren Abadabukileyo, het Wetterse wereldmuziekkoor van het Sint-Gertrudiscollege, brengt op 16 februari het lied In Flanders Fiels onder de Menenpoort in Ieper.

Het koor herdacht al twee maal de Eerste Wereldoorlog in een concert. In november 2015 met Vrede aan de Schelde en meer recent afgelopen november het concert Van wrede strijd naar vredestijd. Toen zongen ze ook ‘In Flanders Fields’, een zeer aangrijpend lied gebaseerd op de tekst van John McCrae’s gedicht. Het publiek was toen zo ontroerd dat na het concert veel mensen suggereerden om het lied te gaan zingen waar het thuishoort: onder de Menenpoort in Ieper tijdens de dagelijkse Last Post-ceremonie.

Abadabukileyo werd nu uitgenodigd door de Last Post Association en trekt op 16 februari om 20 uur naar Ieper. De koorleden onder leiding van Reinout Bracke zijn momenteel druk aan het repeteren voor dit unieke optreden op de historische plaats. het lied kan je bekijken op https://youtu.be/XjZEm1MwGn0.