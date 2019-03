Wetteren roept gemeenteraad op 3 april opnieuw samen Didier Verbaere

27 maart 2019

09u05 0 Wetteren Nadat de gemeenteraad in Wetteren gisteren Nadat de gemeenteraad in Wetteren gisteren vroegtijdig werd beëindigd , roept het gemeentebestuur de raad weer samen op woensdag 8 april. Door de afwezigheid van schepen Katrien Claus (CD&V) was het bestuur haar meerderheid in de raad kwijt. De oppositie weigerde te depanneren en stapte op. Afwachten wat ze volgende woensdag gaat doen.

“De gemeente- en OCMW-raad van 26 maart is stopgezet na het vertrek van een aantal gemeenteraadsleden. Schepen Katrien Claus was afwezig door een medische ingreep en omdat de voltallige oppositie de raad bij aanvang verliet, waren er onvoldoende raadsleden aanwezig om rechtsgeldig te beraadslagen en te stemmen”, aldus de meerderheid.

“De Wetterse coalitie CD&V, EEN Wetteren, Groen&Co en sp.a plus neemt hier akte van. De houding van de oppositie bemoeilijkt met deze actie de democratische besluitvorming. De afwezigheid van één raadslid betekent niet dat de coalitie niet langer een meerderheid heeft binnen Wetteren. De oppositie had aangekondigd constructief en inhoudelijk oppositie te voeren. We stellen vast dat van medische overmacht gebruik wordt gemaakt om een politiek spel te spelen. Er is maar één slachtoffer en dat is de Wetteraar”, meldt het bestuur in een gezamenlijke mededeling.

In overeenstemming met het artikel 26 van het gemeentedecreet wordt de gemeente- en OCMW-raad terug bijeengeroepen binnen de 8 dagen, op woensdag 3 april.

Afwachten wat de oppositie dan doet. De fracties kunnen wegblijven of de raad opnieuw vroegtijdig verlaten. Of ze kan de agenda afwerken en elk punt blokkeren en wegstemmen. Meerderheid (14 zetels) en oppositie (14 zetels) zijn immers even groot en bij gelijke stemmen, wordt een punt verworpen. CD&V kan ook op zoek gaan naar een tijdelijke vervanger voor schepen Claus. Als de gemeenteraad volgende woensdag opnieuw niet kan afgewerkt worden, volgt een derde raadszitting. Dan moet de agenda worden afgewerkt, ongeacht het aantal aanwezige raadsleden.