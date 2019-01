Wetteren opent rouwregister voor Etienne Vermeersch Didier Verbaere

25 januari 2019

In het gemeentehuis van Wetteren is deze ochtend een rouwregister geopend naar aanleiding van het overlijden van professor, filosoof en ethicus Etienne Vermeersch. Hij overleed vorige vrijdag op 84-jarige leeftijd en koos voor euthanasie. Vermeersch werd geboren in Brugge maar woonde sinds de jaren 70 in de wijk Bommels in Wetteren-Ten-Ede.

Vermeersch was professor wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, atheïst, scepticus, maar vooral een gerespecteerde stem in tal van grote maatschappelijke debatten. In de strijd voor het recht op contraceptie of de legalisering van abortus en euthanasie liep hij voorop. Maar hij was ook een volksmens die in zijn thuisparochie graag gezien was als stamgast in café Klein Ledeberg of als drijvende kracht achter de wijkfeesten of benefietacties voor het goeie doel. Deze ochtend kwam nog niemand langs om het register te tekenen. Ook dat is wat typerend voor Vermeersch. Wereldberoemd in België maar heel wat Wetteraars kijken raar op als ze horen dat Etienne er woonde. Bescheidenheid was ook één van zijn levensmoto's. Je kan het register nog tekenen aan de balie van het gemeentehuis op Rode Heuvel tijdens de openingsuren.