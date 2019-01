Wetteren lanceert nieuwe en gebruiksvriendelijke website Nieuwe site aangepast aan mobiele toestellen Didier Verbaere

22 januari 2019

21u38 0 Wetteren Twaalf jaar na de vorige heeft Wetteren een nieuwe gemeentelijke site online gezet. “Met een uniform aanbod van alle diensten, beter toegankelijk en aangepast aan de moderne mobiele toestellen”, zegt schepen Robbe De Wilde (Groen&Co).

Op www.wetteren.be staat voortaan alle info van gemeente en OCMW gebundeld. Een deel van de site is voor de sportliefhebber via www.dewarandewetteren.be met alle info over het aanbod in sport en recreatiedomein De Warande. De vorige site werd in 2006 gelanceerd na de verkiezingen. Ondertussen is de manier van sites bouwen maar ook het aanbod van de gemeentelijke diensten sterk geëvolueerd. Wetteren heeft ook een nieuwe huisstijl en logo gelanceerd. Een nieuwe site kon dus niet achterblijven.

“Heel wat nutteloze informatie werd offline gehaald en de nieuwe site werkt nu ook perfect op GSM en tablet. We zijn voor de nieuwe site dan ook van nul gestart”, zegt Anke Versonnen, diensthoofd communicatie van de gemeente. De startpagina heeft verschillende zoekfuncties. Je kan op trefwoord, via een menubalk en een A tot Z gids zoeken. De gemeente voerde bij de opening van het nieuwe Gemeentehuis op Rode Heuvel ook een nieuw afspraken beleid in. “Een afspraak maken wordt meteen een stuk eenvoudiger. Met één klik op de knop vind je meteen de juiste dienst”.

Een handige tip hiervoor is registreren op de site. Zo hoef je niet telkens alle velden met gegevens in te vullen. Dat doet de site automatisch voor je. Op de site kan je ook heel wat formulieren aanvragen en zaken afhandelen. Ook de diensten van het sociaal huis staan op www.wetteren.be. Je kan je ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Wie deze reeds ontvangt, hoeft niks te doen. De gegevens worden automatisch overgenomen.

Op de site van De Warande lees je het volledige sportaanbod van de gemeente en kan je makkelijk een zaal huren. De sites werden dinsdagavond online gezet. Burgemeester Alain Pardaen mocht de eerste test uitvoeren en zocht ‘werk in de gemeente’. Met succes. Er is in Wetteren misschien nog wel wat werk aan de winkel. Maar de nieuwe site werkt reeds perfect. En wie toch een foutje ontdekt, kan dit makkelijk online melden.