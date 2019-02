Wetteren kan cannabis shop niet verbieden Didier Verbaere

19u36 0 Wetteren Krijgt na Gent ook Wetteren een cannabisshop? Die vraag stelt gemeenteraadslid Wouter Bracke (VB) zich. Er doen geruchten de ronde dat er een dergelijk winkel zich wil vestigen in het centrum en vroeg het standpunt van de gemeente weten hierover.

“Er is inderdaad contact tussen het gemeentebestuur van Wetteren en een kandidaat uitbater van een nieuwe winkel. Het gaat hier om alle duidelijkheid niet over een cannabisshop maar een winkel waar cannabidiol producten worden aangeboden. Dat is een deel van cannabis dat geen stimulerende of THC bevat”, verduidelijkt schepen Herman Strobbe. Maar ook voor zo’n winkel staat het bestuur niet te juichen. “We zijn dit absoluut niet genegen en trachten heel ontradend te zijn. Maar een dergelijke winkel valt onder de detailhandel en valt niet zomaar te verbieden. Mocht er een winkel openen, dan zullen ze met alle mogelijke wetgevingen rond voedsel- en openbare veiligheid in orde moeten zijn. Dat zal dan ook streng gecontroleerd worden”, zegt Strobbe.