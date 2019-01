Wetteren installeert dan toch gemeenteraad op woensdag 16 januari Didier Verbaere

18u16 0 Wetteren Het gemeentebestuur van Wetteren roept de gemeenteraad dan toch samen voor de installatie van een nieuwe raad op 16 januari ondanks een klacht bij de Raad van State. Walter Govaert (Open Vld) had klacht ingediend tegen de gang van zaken en de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Maar de Raad voor Verkiezingsbeslissingen veegde de klachten van tafel en verklaarde de uitslag geldig.

Hierop trok Govaert in beroep bij de Raad van State om herverkiezingen te eisen. Een procedure die minstens 60 dagen in beslag neemt. Het gemeentebestuur krijgt nu echter groen licht van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur om de nieuwe gemeenteraad te installeren. Op 16 februari leggen de raadsleden de eed af.

“Aanvankelijk dachten we dat het beroep bij de Raad van State opschortend werkte en we dus de procedure moesten afwachten. Maar uit recente omzendbrieven van Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) blijkt dat een beroepsprocedure niet meer opschortend werkt. Blijkbaar wil ze dat het vooruit gaat en alle gemeenteraden geïnstalleerd worden. Ondanks lopende klachten”, zegt burgemeester Alain Pardaen (CD&V).

Mocht Govaert in beroep alsnog zijn gelijk halen en er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, dan moet het bestaande en dus huidige bestuur van CD&V, N-VA en Open Vld opnieuw aan de macht komen. “Eigenlijk zijn we nog helemaal niet zeker of de klacht van meneer Govaert wel ontvankelijk is verklaard en dus behandeld zal worden. We weten dat er een klacht is maar zijn er nog niet van in kennis gesteld. Afwachten dus”, zegt Pardaen.

En dus heeft hij de administratie bevolen om de gemeenteraad samen te roepen op woensdag 16 januari. Dan leggen de gemeenteraadsleden en de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en de nieuwe schepenen van het nieuwe bestuur van CD&V, Eén Wetteren, Groen & Co en Sp.a de eed af.