Wetteren huldigt sportinitiatieven Didier Verbaere

21 december 2018

Het gemeentebestuur van Wetteren huldigt dit jaar geen individuele of clubprestaties maar zette vrijdagavond enkele opmerkelijke sportinitiatieven in de kijker tijdens een eerste ‘Sportcafé’ in het nieuwe gemeentehuis. “Organisaties die zich al jaren belangeloos en zonder hulde inzetten voor de sport in de gemeente willen we ook eens huldigen”, vertelt schepen van sport Katrien Claus (CD&V). En dus werden de mensen van G-Sportdag, de jaarlijkse Crossduatlhon en 2MBikers, het Derny Festival en de Calipagerun in de bloemen gezet.