Wetteraars ontdekken gat in de Markt Didier Verbaere

21 november 2018

Op de Markt van Wetteren is de afbraak van de oude appartementen De Vos naast de Sint Gertrudiskerk voltooid. De aannemer moet enkel nog wat steenpuin ruimen. Vanaf de Markt heeft Wetteren nu een zicht op de achterliggende gebouwen op Rode Heuvel. En dat blijft zo want er zijn geen plannen voor een nieuw gebouw. De vrijgekomen vlakte wordt een openbaar pleintje met veel groen. “De aanbesteding voor dat werk loopt momenteel. De komende maanden zal de zone nog afgeschermd worden door een afsluiting. In het voorjaar moet het nieuwe plein klaar zijn”, aldus de architect die de afbraak begeleidde. Eén van de bestaande keldermuren van het oude appartementsblok zal nu worden versterkt en dienst doen als keermuur zodat er geen verzakking van de kerk kan ontstaan.