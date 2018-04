Wetteraars gebruiken meer heroïne en minder cannabis 04 april 2018

02u58 0

Uit de jaarcijfers van Drugpunt blijkt dat het grootste drugsprobleem in Wetteren het heroïnegebruik is. Het aantal dossiers dat Drugpunt behandelde in 2017 steeg van 19 naar 38 procent.





Het aantal speedgebruikers steeg van 5 naar 12 procent en ook cocaïne steeg 1 procent naar 5 procent van het aantal dossiers dat Drugpunt begeleidde. Cannabisgebruik daalde van 33 naar 18 procent. Gamen werd voor het eerst opgenomen in de lijst. Daar blijkt 10 procent van de geregistreerde 'klanten' een verslaving te hebben. "Het aantal personen dat we begeleiden of doorverwijzen is natuurlijk maar het topje van de ijsberg, want heel veel gebruikers vinden de weg naar hulpverlening nog steeds niet", zegt Christophe Vanhuyse van Drugpunt.





Dit jaar werden wel reeds 37 dossiers opgestart bij Drugpunt. (DVL)