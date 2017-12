Wetteraar schrijft beste eindwerk over muziekstreaming 02u37 0 Wetteren De prijs voor het beste eindwerk rond muziek wordt dit jaar gedeeld door Matthias De Rouck uit Wetteren en Martijn Van Loo uit Heist-op-den-Berg.

Poppunt reikte voor de twaalfde keer de Popthesisprijs uit in de Brusselse Ancienne Belgique. Beide studenten schreven hun thesis over de opkomst en de toekomst van muziekstreaming. Matthias studeert aan de Ugent en benaderde het online streamen van muziek puur economisch. Hij zocht antwoorden hoe streamen van muziek op lange termijn levensvatbaar kan zijn en sprak met internationale sleutelfiguren uit de sector. Op die manier bracht hij het verhaal achter de cijfers en formuleerde mogelijke scenario's voor de toekomst. Volgens Matthias kan het twee kanten uit: ofwel worden ze winstgevend, wat ook artiesten en labels ten goede kan komen. In een alternatief scenario worden de huidige diensten overgenomen door technologiereuzen. Zo veroverde het Chinese Tencent recent nog een aandeel van tien procent in Spotify. (DVL)