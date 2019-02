Wetteraar biedt Andy Warhol collectie aan in Stukken van mensen Didier Verbaere

28 februari 2019

12u43 0 Wetteren Roland Wijmeersch uit Wetteren staat al tientallen jaren achter de draaitafels als DJ. Hij is ook een fervent verzamelaar van speciale platenhoezen. Zo bezit hij een collectie van unieke platen die door Andy Warhol werden ontworpen. In de zesde aflevering maandag van Stukken van Mensen op Vier biedt hij zijn collectie aan de experten aan. “Elf stuks heb ik dubbel, dus die wil ik verzilveren”, zegt de verzamelaar.

Andy Warhol (1928- 1987) was een Amerikaans acteur, producer en iconisch kunstenaar. Hij was één van de bezielers van de popart en drukte zijn stempel op de kunst in de jaren ’50, ’60 en ’70. In zijn carrière ontwierp hij ook zo’n 25 platenhoezen voor onder meer Diana Ross, Aretha Franklin, Paul Anka, The Rolling Stones en The Velvet Underground van Loy Reed. Voor de Rolling Stones creëerde hij de legendarische Sticky Fingers (met een ritssluiting op de cover). En het originele schilderij in de hoes van The Velvet Underground werd na zijn door voor anderhalf miljoen pond verkocht.

Voor deze platenhoezen betalen verzamelaars, ondanks een vrij grote oplage, ook vandaag nog vlotjes honderden euro’s. Roland Wijmeersch kon de afgelopen jaren 11 platen uit de reeks van 25 aankopen op beurzen en veilingen. “Die elf platen heb ik meermaals in mijn collectie. Maar sommige ontwerpen die hij maakte voor kleinere blues artiesten zijn onvindbaar of onbetaalbaar”, zegt Roland.

“Het programma Stukken van Mensen is steeds altijd op zoek naar speciale of zeldzame objecten. Ik denk dat ik de enige Vlaming ben, die elf van deze iconische hoezen in bezit en ook te koop aanbiedt. En dat hadden ze bij Vier nog nooit aangeboden gekregen. Andy Warhol blijft natuurlijk een iconisch figuur”, zegt Roland. Of zijn collectie maandag door één van de vier experten wordt aangekocht, mag hij nog niet verklappen. Maar expert Paul is alvast gefascineerd en ontmoette Warhol ooit al enkele keren: “Ik heb regelmatig naast Warhol gestaan, maar nooit een gesprek kunnen hebben. Hij stond vaak apart achteraan in de veiling in New York, maar hij was erg op zichzelf.”