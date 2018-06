Werkmateriaal gestolen 26 juni 2018

In Wichelen stal een dief zondag goederen uit een garagebox in de Kerkbaan. Donderdag werd ook al werkgerief gestolen uit een huis in aanbouw in de Statiestraat. In de Rijckerstraat in Wetteren werd vrijdag werkmateriaal uit een pand gestolen. (KMJ)