Werken Cooppallaan 24 januari 2018

Op de Cooppallaan in Wetteren start Elia op maandag 29 januari om 7.30 uur met het aanbrengen van nieuwe nutsleidingen in de rijbaan. De werken duren maximaal 5 werkdagen. Tijdens de werken geldt eenrichtingsverkeer op het deel van de Cooppallaan tussen het Molenstraatje en de rotonde met de Peperstraat, richting rotonde. Verkeer komende uit Ten Ede richting Wetteren-centrum of Overschelde ondervindt dus nauwelijks hinder. Verkeer komende uit Wetteren-centrum richting Ten Ede, het bedrijventerrein Stookte of het Scheppersinstituut dient de omleiding te volgen via Kapellendries, de Laarnesteenweg, Zavelstraat en Damstraat. (DVL)