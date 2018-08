Werftoilet in brand gestoken 01 augustus 2018

In de werfzone van de wegenwerken op Kappelendries in Wetteren is een dixi-toilet op de Tragelweg zondagavond rond 23 uur wellicht met opzet in brand gestoken.





De schade bleef beperkt tot het toilet zelf. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)