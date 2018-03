Wateroverlast na hevig onweer 12 maart 2018

02u25 0

De brandweer van Wetteren kreeg in de nacht van zaterdag op zondag 11 interventies te verwerken na een hevig onweer en een wolkbreuk omstreeks 2.30 uur. Vooral straten aan de wegenwerken in Laarne, waar momenteel de rioleringen zijn uitgebroken, liepen onder water. Ook in twee huizen liep water binnen. Net als in enkele kelders. (DVL)