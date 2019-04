Wandelvoetbalploeg Massemen trekt in nieuwe outfits naar WK Londen: “We dragen kleuren van Rode Duivels, maar zo sterk zijn we niet” Didier Verbaere

10 april 2019

11u14 0 Wetteren De wandelvoetbalploeg van KVVE Massemen is geselecteerd voor het WK in Londen op 1 en 2 juni. De ploeg was één van de eerste in zijn soort in Oost-Vlaanderen en werd opgericht in april 2015.

Wandelvoetbal is een soort minivoetbal voor 55-plussers waarbij niet gelopen wordt. “Snelwandelen mag maar je moet telkens één voet op de grond houden. Toch is het een vrij intense sport”, zegt Luc Rasschaert van de club. Onder de 14 leden ook ex-Rode Duivel Gunther Schepens. “Hij is inderdaad nog maar 46 jaar, maar iedereen weet dat hij niet meer kan lopen”, lacht Luc.

De club uit Massemen haalde al heel wat prijzen binnen. De afgelopen jaren wonnen ze 11 tornooien in binnen- en buitenland. Vorig seizoen was een topjaar met zeven bekers. Voor het WK koos de club voor een nieuwe outfit in zwart, geel en rood.

“We vermoeden dat we op basis van dat jaar een selectie afdwongen voor het WK. Daar staan we tussen teams uit onder meer Argentinië. We dragen wel de kleuren van de Rode Duivels, maar zo sterk zijn we niet”, lacht Luc. Wie kennis wil maken met het wandelvoetbal, is welkom op dinsdag vanaf 15.30 uur op Kapellekouter in Massemen. Bij slecht weer wordt gespeeld in de sporthal De Warande. Info viarasschaertluc@telenet.be of op 0498/73.39.60. Of in het clublokaal na de training in café ‘t Gesproken Dagblad aan de Spoorweglaan in Wetteren.