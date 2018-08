Wandelevent steunt Kindergeneeskunde 08 augustus 2018

Saskia Garré houdt op zaterdag 18 augustus een wandel- en loopevenement in het West-Vlaamse Harelbeke. De dierenarts gedenkt zo Casper. Het amper vier maanden oude zoontje van Tom Van Hecke (30) en Nele Boelaert (30) uit Bassevelde overleed op 8 januari, ondanks de uitstekende zorgen op de dienst Intensieve Zorgen (IZ) Kindergeneeskunde in het UZ in Gent. De ouders wensen niet in te gaan op medische details, omdat er nog veel onduidelijk is. De opbrengst van het wandelevenement gaat naar de komst van een ruimte in het UZ waar artsen sereen met ouders kunnen praten. "Het UZ plant een nieuwbouw als oplossing voor de verouderde infrastructuur op onze campus, wat de komende jaren grote investeringen zal vergen", legt hoofdverpleegkundige Dries Neyrinck uit. "We zijn daarom nu zelf op zoek naar 15.000 euro om een donkere vergaderzaal deels om te vormen tot een gezellige ontvangstruimte met zeteltjes. IZ vangt elk jaar een kleine duizend kritiek zieke kinderen tussen enkele dagen en 15 jaar oud op." Starten op het wandel- en looptreffen kan tussen 8 en 11 uur, aan de dierenartsenpraktijk in de Kortrijksesteenweg 185. "Er zal een doos staan, waar je een vrij bedrag in stopt", zegt Van Thuyne.





Deelnemers kiezen tussen een parcours van 7 en 11 kilometer. (LPS)